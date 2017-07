Hayley Williams (Paramore) divorce de Chad Gilbert : Leur étonnant message...

S'ils connaissent tous deux le succès sur la scène musicale, leur mariage se solde lui par un échec : après huit ans de vie commune et moins d'un an et demi après leurs noces, célébrées en février 2016, Hayley Williams et Chad Gilbert ont annoncé via Instagram la fin de leur histoire. Un message conjoint comme on en verra peu...

Signe que la rupture se fait en bonne intelligence, la chanteuse du groupe Paramore (Misery Business, The Only Exception, Still Into You), âgée de 28 ans, et le guitariste de New Found Glory (Hit or Miss, My Friends Over You), 36 ans, ont fait paraître un communiqué très détaillé et plein de bons sentiments, une prise de parole effusive comme rarement dans ce genre de circonstances : "Il y a tellement plus dans l'élaboration d'un communiqué que ce que quiconque pourra y voir. Il y a la vraie vie derrière ces mots couchés noir sur blanc. Nuits blanches, procrastination, tristesse et peur, commence le message. (...) Tous les deux, nous avons été ensemble pendant quasiment dix ans. Nous avons grandi ensemble et nous avons traversé l'un au côté de l'autre beaucoup de bonnes choses et beaucoup de défis. C'est un défi d'essayer de comprendre son propre coeur dans le cadre d'une relation... et c'est une bonne chose de prendre en considération un autre coeur, même au détriment du sien. Le mariage, ce n'est pas pour les âmes sensibles. L'amour est une prise de risque absolue. Et iul revient à chacun de nous de garder espoir même si l'issue n'est pas celle que nous avions espérée.

Le mariage, ce n'est pas pour les âmes sensibles

Nous voulons annoncer publiquement - en toute franchise, et une fois pour toutes - que nous nous séparons. Il nous semble également important de déclarer que tout va bien se passer et qu'en réalité, nous restons des amis proches, des personnes bien dans le regard de l'autre. C'est quelque chose envers laquelle nous sommes profondément reconnaissants. Et ce, même si une situation telle que celle-ci peut ressembler à une défaite. Nous continuerons à nous encourager et à nous soutenir mutuellement, sur un plan personnel comme professionnel.

Vous comprendrez, nous l'espérons, que les aspects personnels de ce par quoi nous passons ne concernent que nous. Personne d'autre. Laissez les gens s'immiscer plus dans ce moment de notre vie reviendrait à déshonorer l'histoire que nous avons vécue ensemble et notre capacité à aller de l'avant en conservant notre intégrité. Merci aux fans de nos deux groupes pour la gentillesse qu'ils nous ont témoignée au fil des ans. Merci à notre famille et à nos amis de nous avoir aimés dans toutes nos saisons."

Paramore a fait paraître cette année au printemps son cinquième album, After Laughter, encensé par la critique, tandis que New Found Glory publiait simultanément son neuvième effort, Makes Me Sick, également bien accueilli.