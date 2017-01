Heather Locklear réagit aux rumeurs alarmantes : "Je me sens très bien"

Quelques heures après les révélations du site Radar Online, qui affirmait qu'elle avait récemment intégré un centre de désintoxication pour soigner une dépression ainsi que son addiction à l'alcool et aux médicaments, Heather Locklear s'est exprimée par le biais d'un communiqué officiel transmis mardi 3 janvier au magazine Us Weekly.

Sans donner davantage de détails et sans même préciser si elle avait bien été admise en rehab pour la cinquième fois de sa vie, la star américaine de 55 ans a tenu à donner des nouvelles rassurantes à ses fans. "Je me sens très bien et je fais le nécessaire pour enrichir et améliorer ma vie. Actuellement, je travaille à régler les derniers détails de certains problèmes afin d'embrasser pleinement l'année 2017", a-t-elle simplement déclaré.

L'ancienne vedette de la série culte Melrose Place a un passif compliqué avec les substances psychoactives. Sa dernière hospitalisation remonte au mois de septembre dernier, lorsqu'elle avait ingéré un dangereux cocktail d'alcool et de médicaments. Avant cela, elle avait été traitée pour les mêmes maux en 2012, en 2010 et en 2008.

L'ancienne interprète d'Amanda Woodward ne serait plus en couple avec celui qu'elle fréquentait depuis trois ans, le chirurgien plastique Marc Mani. Cette nouvelle rupture l'aurait beaucoup fragilisée au cours des derniers mois. Elle peut toutefois compter sur le soutien et l'amour de sa fille Ava Sambora (19 ans), née de son union avec le musicien Richie Sambora. Le couple s'était marié en 1994 avant de divorcer en 2007.