Heidi Klum sans maquillage : Les coulisses de sa mise en beauté

Bichonnée par la maquilleuse Linda Hay et le coiffeur Lorenzo Martin – les deux professionnels sont signés au sein de l'agence The Wall Group –, Heidi Klum est une femme transformée entre son arrivée au naturel et la fin de sa préparation, avant plateau.

Grâce à ces deux talents, la compagne de Vito Schnabel et maman de quatre enfants (Leni, Henry, Johan et Lou, nés de précédentes relations avec Flavio Briatore et Seal) séduit le petit écran américain. Elle a récemment exécuté son numéro de charme au Festival de Cannes à l'occasion du défilé de mode de la fondation "Fashion for Relief" créée par son amie Naomi Campbell, puis à Paris pour le lancement de son livre de photos, Heidi Klum by Rankin.