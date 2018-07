Hélène de Fougerolles : Canon en bikini du haut de ses 45 ans

Nul doute que son amoureux ne devait pas être loin. En couple avec Marc Simoncini, elle avait officialisé avec le créateur de Meetic en janvier 2016. "Nous nous sommes rencontrés grâce à des amis communs, il y a un an, s'était-elle confié quelques semaines plus tard. C'est la première fois que je m'expose en couple. Avant, cela m'était insupportable. Je pouvais devenir agressive. Mais je suis tellement à l'aise et en confiance avec Marc que cela ne me gêne plus."

Hélène de Fougerolles est par ailleurs maman d'une fille, Shana (14 ans), qu'elle a eu avec son ex-mari Eric Hubert.