Hélène Segara scandalisée : "Le surpoids est difficile à vivre"

A 48 ans, Hélène Segara est une femme en harmonie avec son corps mais cet épanouissement et ce bien-être que la chanteuse partage n'ont pas toujours été d'actualité.

À lire aussi Charlene de Monaco : En vacances à Saint-Barthélemy, sa joie de vivre scandalise

Plusieurs années en arrière, la jurée de La France a un incroyable talent (M6) a pris du poids, des kilos en trop liés à une maladie rare qui affecte sa vue et dont elle n'a toujours pas réussi à se défaire. Obligée de prendre un traitement continu et contraignant incluant de la cortisone, Hélène Segara n'a rien pu faire contre sa prise de poids qui n'est à présent plus que du passé.

En couverture du numéro du 16 juillet 2019 du magazine Nous Deux, l'interprète d'Il y a trop de gens qui t'aiment revient sur sa perte de poids et sur le nouvel élan qu'elle lui a apporté. "Retrouver mon look d'avant, pouvoir à nouveau m'habiller joliment me donnent de la force et une énergie incroyable", confie-t-elle. Celle qui est devenue ambassadrice WW (le nouveau nom de Weight Watchers) a été marquée par les critiques autour de sa prise de poids. C'est justement parce qu'elle était sans cesse scrutée et questionnée sur ce délicat sujet, qu'elle a choisi de briser le silence et de parler de sa maladie. "Lorsque j'avais des kilos en trop, j'ai pu mesurer dans les regards et les commentaires à quel point le surpoids est difficile à vivre, avoue-t-elle. Je trouve ça injuste et je suis heureuse que l'on dénonce de plus en plus la grossophobie."

Pour surmonter cette période compliquée, Hélène Segara a pu compter sur le soutien essentiel de son entourage et de sa communauté : "Ce qui m'a aidée, c'est le regard bienveillant de mes fans et de ma famille, le soutien sans faille de mon mari et de mes enfants." Cette attitude positive a permis à la chanteuse d'avancer et c'est ce qui a séduit WW. Hélène Segara vient de publier son deuxième livre, Hélène Ségara : mes recettes bonheur, dans lequel elle propose des préparations culinaires équilibrées mais aussi de précieux conseils.

L'intégralité de l'interview d'Hélène Segara est à retrouver dans Nous Deux en kiosques le 16 juillet 2019.