Hélène Ségara : Greffes, régime, cortisone... elle se livre

Même si elle ne veut plus trop en parler, Hélène Ségara échappe difficilement aux questions sur sa santé. La chanteuse a donc fait le point en acceptant de se livrer à Sophie Davant. Elle a parlé franchement, comme à son habitude, de ses changements physiques.

Dans C'est au programme, Hélène Ségara a fait la promotion de son second livre intitulé Mes recettes bonheur en partenariat avec l'enseigne de diététique Weight Watchers - elle a déjà publié Mes recettes star, 100% plaisir et bien-être - et est revenue sur ses 11 kilos perdus. Cette perte de poids était salutaire après avoir grossi à cause de la maladie, elle qui souffre d'une maladie auto-immune qui l'oblige à mettre régulièrement des implants à l'oeil - elle essaye de lever des fonds depuis quelques années pour un nouveau traitement. "Après deux ans de cortisone à très grosses doses, on ne peut pas lutter. J'avais pris beaucoup beaucoup de poids. Je cherchais à m'en défaire mais ce n'était pas évident. J'en prends régulièrement à nouveau quand j'ai des greffes", a-t-elle confié.

La juge de La France a un incroyable talent, qui a récemment surpris ses fans avec une inattendue coupe de cheveux éphémère, a ensuite expliqué pourquoi elle a opté pour un rééquilibrage alimentaire plutôt qu'un régime draconien. "Les régimes où on supprime tout, évidemment on maigrit sur le moment mais après dès qu'on réintroduit des sucres lents, du pain, des choses normales, on reprend tout et on a plus rien du bénéfice de son régime. Là, cet équilibrage, je l'ai fait en revisitant toutes les recettes que m'avait transmise ma grand-mère", a-t-elle ajouté. Ses fans pourront découvrir son ouvrage dès le 1er avril.

Hélène Ségara, dont le dernier disque intitulé Amaretti remonte à 2016, serait prochainement attendue dans la version française de l'émission Carpool Karaoké...