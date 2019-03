Hélène Ségara dévoile sa surprenante nouvelle coupe de cheveux

On avait laissé Hélène Ségara blonde et les cheveux soit bouclés, soit lisses mais, surprise, la chanteuse de 48 ans a changé de tête !

Sur son compte Instagram suivi par presque 42 000 abonnés, l'interprète de L'amour est un soleil a dévoilé, samedi 9 mars 2019, un montage photo après sa participation à la soirée des Humanitarian Awards, au Dorothy Chandler Pavilion de Los Angeles. Sur cette publication, on peut découvrir une toute nouvelle coupe de cheveux très originale. Résultat, Hélène Ségara a opté pour un carré plongeant asymétrique et pour un tie and dye allant du châtain au blond platine !

La juge de La France a un incroyable talent a posté quelques mots après cette soirée au cours de laquelle elle chantait pour la branche américaine de la Croix-Rouge. "Beau moment hier soir au #humanitarianawards... Fière de chanter pour @redcrossla @americanredcross #charity #music #love", a-t-elle commenté. Après avoir oeuvré pour affiner sa silhouette, Hélène Ségara continue de se transformer et rayonne. Il ne lui reste plus qu'à guérir complètement de son problème à l'oeil pour nager complètement dans le bonheur.