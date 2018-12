Incroyable Talent 2018 : Nadia et Dakota en finale, Hélène Sagara et Jarry émus

Dans La France a un incroyable talent 2018, Strauss Serpent, Uekusa, Dana Mussa, la troupe Oxygen et Tareek sont les quatre premiers candidats à avoir bénéficié du Golden Buzzer et à s'être qualifiés pour la grande finale de l'émission. Mardi 4 décembre Hélène Ségara, Éric Antoine, Marianne James et Sugar Sammy ont choisi les trois nouveaux finalistes. Il étaient accompagnés de Jarry qui est le juré exceptionnel de cette soirée.

Team Spotlight

Lors de son premier passage devant le jury, cette troupe de danseurs, composée de trente filles et d'un garçon âgés de 11 à 20 ans, a proposé une chorégraphie rythmée et ensoleillée. Une prestation qui n'avait pas convaincu Sugar Sammy. Ce soir, ils se sont inspirés d'Alice au pays des merveilles et proposent une danse énergique, réalisée avec une précision exemplaire. Le public s'est laissé convaincre, tout comme le jury. Même Sugar Sammy a succombé au charme du groupe : "J'admets que vous avez bossé fort depuis la dernière fois." Jarry, lui, s'est pris "une vraie claque".

Jean-Baptiste Guégan

Jean-Baptiste Guégan a la même voix que Johnny Hallyday. Le jeune homme de 35 ans qui a subjugué l'assemblée en entonnant Oh Marie et L'Envie, revient en demi-finale avec Je te promets et Gabrielle. Le candidat qui va sortir un album a bien sûr mis le feu à la salle. Après sa prestation et à la demande du jury, il a même chanté Que je t'aime a capella. "La qualité vocale, des cordes vocales en acier avec un peu de nicotine dessus... Il n'y a rien de nouveau avec le premier passage mais je ne vois pas pourquoi il aurait fait du Charles Trenet ou du Jordy. Tu es un être rare", a commenté Marianne James.

Caitlin et Spencer

Caitlin et Spencer font du cerceau aérien. Ils se sont élancés de nouveau dans les airs sur une musique envoûtante. Un numéro placé sous le signe de l'amour qui a eu pour particularité d'être effectué sous la pluie. "J'avais envie d'être mouillé aussi", a lancé Jarry avec humour. Le juré invité a bien sûr également relevé la beauté du show. À l'instar d'Éric Antoine qui a même parlé de "paradis esthétique".

Berywam

Leur incroyable talent, c'est le beatbox. Après avoir étonné tout le monde avec un numéro basé sur de la musique techno lors des auditions, ils ont effectué en demi-finale un retour dans les années 1970, 1980. Jackson Five, Village People... ils ont offert une playlist enjouée. Sugar Sammy a été subjugué. Marianne James a pour sa part estimé qu'il étaient restés sur du vocal "trop sucré". "Votre premier passage était plus ludique, plus contrastant, plus surprenant", a-t-elle commenté. Puis ils ont interprété à la demande de Jarry la musique de Bagdad Cafe ce qui leur a permis de mettre finalement l'ensemble du jury dans leur poche.

Nadia et Dakota

Nadia (21 ans) et Dakota (27 ans) dansent ensemble depuis quatre ans. Cette réceptionniste et ce dessinateur avaient réalisé une danse contemporaine inspirée de la violence conjugale, drame qui a touché la vie d'un de leurs proches. Ils avaient totalement fait craquer les jurés et leur prestation a été vue plus de 15 millions de fois sur les réseaux sociaux. Pour la demi-finale, ils ont abordé la violence psychologique. Sur une version acoustique de Drunk in Love de Beyoncé, ils ont proposé une danse riche en portés et en symboles. Comme la première fois, le public et le jury étaient au bord des larmes. Ils ont eu le droit à une standing ovation. "Qu'est-ce que c'est beau ce qu'il se passe entre vous. L'amour qu'il y a entre vous, la gentillesse, l'écoute dont vous faites preuve. Vous vous aimez à un point qui est magique et en dehors de ça, qu'est-ce-que vous êtes intelligents et capables de raconter une histoire. C'est du génie", a commenté Éric Antoine. Pour Sugar Sammy ce qu'il a vu sur scène était "très rare". En larmes, Hélène Ségara a ensuite déclaré : "Moi, ce que je viens chercher dans cette émission c'est une décharge émotionnelle. Ce qui m'a stupéfaite, c'est qu'à l'image de ton genou [celui de Nadia est en sang, NDLR], c'est totalement écorché. Vous vous faites mal pour nous donner des émotions et des sentiments que beaucoup de gens traversent." Sugar Sammy qui peinait à trouver ses mots tant il était ému, a activé le Golden Buzzer. Ils sont qualifiés pour la finale.

Le Condor

Ce groupe originaire d'Arles utilise des instruments traditionnels pour interpréter des morceaux plus contemporains comme Bella Ciao. Cette fois, ils se lâchent notamment sur Andalouse de Kendji Girac. "On ne peut pas ne pas reconnaître la qualité du travail et de la prestation. Je vois le bonheur que vous avez d'être ensemble mais je ne sais pas si c'est suffisant pour une finale", a lancé Éric Antoine. Sugar Sammy a estimé qu'une chanson, c'était bien mais qu'un spectacle entier de ça, ce n'était pas pour lui.

Ad Libeatum

Ce trio propose un numéro de mimes plutôt drôle au rythme de musiques et de slogans actuels. Le jury les avait qualifiés pour la demi-finale mais leur avait demandé un numéro plus impressionnant. Et grâce à un écran disposé sur le plateau, ils ont su jouer avec les images, ce qui leur a permis de se renouveler. Malheureusement, ils n'ont une fois de plus pas convaincu tout le monde.

David Burlet

Cet homme de 47 ans jongle avec humour. Lors des auditions, il avait présenté un show hilarant avec des assiettes. Cette fois, il a jonglé avec des Rubik's Cube, tout en les reconstituant ! Un spectacle qui était bien parti. Malheureusement, il les a plusieurs fois fait tomber. Il a donc collecté deux buzz.

Farès

Ce jeune homme de 16 ans est un rappeur qui souhaite faire passer des messages. La dernière fois, il avait proposé "une lettre à l'humanité" sur une de ses compositions effectuées au piano, et Marianne James attendait plus de lui. De retour avec les cheveux rasés, Farès a proposé un texte plus personnel dans lequel il a expliqué pourquoi il ressentait un besoin d'écrire, le tout sur une mélodie clairement rap. "Tu as du cran, du talent, une belle gueule et tu es un peu arrogant. Mon fils ! Ce que tu amènes est frais", a commenté Sugar Sammy. Marianne James a estimé que la mise en scène – lui derrière un bureau au début de la prestation – était inutile. Cependant, elle a apprécié le texte qu'Hélène Ségara avait estimé "mature".

Alina

Alina (12 ans), originaire de Moscou, danse depuis qu'elle a 5 ans. Si son numéro avait été apprécié des jurés, ils attendaient beaucoup d'elle pour la demi-finale. Pour la demi-finale, elle a proposé une chorégraphie plus moderne, plus poétique et complétée de mouvements issus de la gymnastique. Les jurés sont néanmoins restés partagés.

Professeur Wacko

Vladimir (48 ans) a proposé, comme la fois précédente, un numéro de trampoline hilarant puisque, entre deux figures à couper le souffle, il a fait mine d'être maladroit et de tomber. Si les deux spectacles se ressemblaient, la deuxième prestation a tout de même été appréciée des jurés. Marianne James a en revanche eu l'impression "d'une improvisation" plutôt que d'une nouvelle proposition.

Fred Razon

Le magicien pickpocket est revenu avec une autre création faite spécialement pour La France a un incroyable talent. Il a tout simplement décidé de voler des membres du public sans qu'ils s'en aperçoivent ! Et ce sont des dizaines d'objets qu'il a subtilisés. Éric Antoine n'a pas tari pas d'éloges au sujet de celui qu'il connaît depuis vingt-cinq ans. Sugar Sammy a aussi été conquis, comme l'assemblée.

Deborah Biver

Deborah (27 ans) travaille dans un musée et rêve de devenir chanteuse. Lors des auditions, elle a chanté Stong, un titre de London Grammar. Pour son nouveau passage devant le jury, la jeune femme qui a eu une agénésie du nerf, ce qui lui vaut d'avoir une partie du visage sans expression, a choisi cette fois Résiste de France Gall. Seule avec sa guitare, elle a mis le public dans sa poche. Les jurés ont adoré la voir moins stressée et prendre du plaisir sur scène.

Masha Terentieva

Masha avait fait pleurer le jury en proposant un numéro de suspension et d'acrobaties sur le titre Sur un air de Bach de Maurane, morte en mai dernier. Toujours avec son porte-bagages, elle a proposé un show qui a une fois encore donné le tournis. Le tout sur une musique rock'n'roll et sensuelle. "Tu nous montres que tu es toutes les femmes incarnées avec ce nouveau numéro", a commenté Hélène Ségara. "Je n'ai pas vu un numéro mais un spectacle", a poursuivi Marianne James. Seul Sugar Sammy a été déçu, il a trouvé que les prestations se ressemblaient.

Dan Sperry

Dan Sperry est un magicien et illusionniste qui aime se transpercer la gorge avec du fil dentaire ou faire entrer du fil à coudre dans sa bouche pour le ressortir ensuite par son oeil. Cette fois, il a utilisé Hélène Ségara pour son numéro. Il lui a fait boire une boisson dans laquelle il a mis du fil et a ressorti ce dernier par son bras... (bien sûr, c'est de l'illusion d'optique). Il a aussi fait des apparitions de colombes déroutantes. Éric Antoine a été très emballé. Jarry a pour sa part eu très peur.

DELIBÉRATIONS

Après moult discussions, voici les trois nouveaux qualifiés pour la finale : Farès, Jean-Baptiste Guégan, Berywam. Ils rejoignant Nadia et Dakota Strauss Serpent, Uekusa et Dana Mussa, la troupe Oxygen et Tareek.