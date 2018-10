Hélène Ségara et sa maladie : "Ça ne va pas mieux, je viens d'être réopérée"

Elle ne voulait plus en parler, fatiguée que tout ne tourne qu'autour de ça au point de parfois occulter ses projets artistiques mais, finalement, Hélène Ségara a cédé. La chanteuse de 47 ans a confié que sa maladie rare était toujours d'actualité.

"Ça ne va pas mieux. Je viens d'être réopérée. Pour ne pas perdre la vue, j'ai des implants que l'on change tous les trois mois, mais j'ai un gros mental", déclare-t-elle dans les pages de Gala. Il y a trois ans, l'interprète de Tout commence aujourd'hui évoquait déjà ses implants médicamenteux qui empêchent la grosseur d'éclater à l'intérieur. Ils sont placés chirurgicalement sous l'épiderme à l'intérieur même du tissu cellulaire. Hélène Ségara, qui est passée par des traitements longs et lourds, a levé des fonds pour des essais expérimentaux et annonce que "les médecins ont trouvé une piste". Ainsi, elle souhaite lever encore plus d'argent grâce à un dîner de charité et une émission sur M6.

Hélène Ségara, que l'on a vue plus mince que jamais lors du lancement de la 13e saison de La France a un incroyable talent, détaille la manière dont elle aborde sa participation à l'émission. "Il y a des jours avec et des jours sans. Parfois, les téléspectateurs verront que j'ai les yeux fermés à cause des fortes lumières sur le plateau", dit-elle. Quant à ses enfants (Raphaël, 28 ans, et Matteo, 15 ans), la star évite de leur en parler. "J'en parle très peu avec eux. (...) Je suis quelqu'un de très positif qui aime dédramatiser et je n'ai pas du tout envie qu'ils supportent ce poids", dit-elle.

