Henri Dès en deuil après la mort de sa femme Marie-Josée, d'un cancer foudroyant

Dernièrement, l'artiste s'est embarqué dans une aventure détonnante, Henri Dès & Ze Grands Gamins. "Imaginez Georges Brassens accompagné par les Sex Pistols, Charles Trenet avec Metallica, ou Jacques Prévert et Slayer", résume facétieusement le site officiel du duo Ze Grands Gamins (Mouloud Rochat et Obi-Wan Pichon), ex-Explosion de Caca et La France a un incroyable Talent 2013, qui revisite avec Henri Dès son répertoire "à la sauce zinzin" et pour les adultes.