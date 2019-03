Her's : Mort des membres du groupe à 24 et 25 ans, dans un accident de voiture

Terrible. Stephen Fitzpatrick et Audun Laading, les membres du duo pop Her's, sont décédés dans un accident de voiture, survenu mercredi 27 mars 2019, aux États-Unis. Ils avaient respectivement 24 et 25 ans. Leur manager Trevor Engelbrektson a également perdu la vie, selon un communiqué de leur maison de disque, Heist or Hit, publié vendredi 29 mars 2019.

Le groupe originaire de Liverpool était en tournée aux États-Unis pour assurer la promotion de son premier album, Invitation to Her's. Un groupe qui avait tout pour réussir, puisque 19 dates, déjà toutes complètes, étaient prévues. Après avoir donné un concert à Phoenix, en Arizona, les membres du groupe Her's et leur manager avaient pris la route pour Santa Ana, en Californie, lorsque l'accident est survenu.

"Nous avons tous le coeur brisé. Ils étaient chaleureux, gentils et hilarants. Dire qu'ils étaient proches serait sous-évaluer leur amitié, qui était si belle à voir. Ils étaient comme des frères. Musicalement, ils étaient incroyables, avec une aptitude inée pour la mélodie, avec un style à part que les fans adoraient. (...) Nous adressons nos pensées et prières aux familles de Stephen, Audun et Trevor", est-il écrit dans le communiqué de leur maison de disque publié sur Facebook.

Le ministère de la sécurité publique d'Arizona enquête actuellement sur cet accident, survenu sur l'autoroute entre 22h et 1h du matin (heure locale), mercredi soir. Un incendie se serait déclaré après le crash, rendant difficile l'identification des corps. "Nous attendons les résultats des expertises pour assurer que ce sont bien les corps des membres du groupe", a souligné le ministère, qui précise toutefois que les trois personnes se trouvant à l'intérieur du véhicule avaient perdu la vie.