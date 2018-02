Héritage de Johnny Hallyday : La grand-mère de Laeticia clashe Laura et David

C'est une véritable guerre par avocats interposés que se livrent Laura Smet, David Hallyday et Laeticia Hallyday. Déshérités par leur père, au motif que le rockeur décédé en décembre dernier d'un cancer du poumon estimait que ses deux grands enfants avaient déjà largement eu leur part dans le passé. Laura Smet et David Hallyday ont reçu des millions d'euros de la part de leur papa comme l'a révélé en exclusivité RTL dans la soirée du 15 février en révélant le contenu du testament rédigé par l'icône du rock français.

Restée jusqu'à présent silencieuse dans cette affaire de famille qui prend des dimensions inattendues, Elyette Boudou, la grand-mère adorée de Laeticia Hallyday, s'est exprimée pour la toute première fois. Interrogée par M6 qui l'a contactée( piégée ?) via l'interphone de sa maison située dans l'Herault, celle que l'on surnomme "Mamie Rock" a, sans grande surprise, montré son soutien à sa petite-fille. Confirmant son implication dans la gestion des sociétés de Johnny Hallyday, sans avoir rien de plus à ajouter, Elyette Boudou a ainsi déclaré : "Elle [Laeticia Hallyday] l'a aimé, elle a eu deux petites. C'est elle qui va gagner parce que c'est elle qui a raison." Des propos diffusés vendredi 16 février dans le 12.45 de M6. Questionnée sur Laura Smet et David Hallyday, "Mamie Rock" ne s'est pas retenue de clasher l'actrice et le chanteur. "J'en pense pas du bien, parce qu'ils ont déjà eu leur part, ce n'est pas normal", a-t-elle lâché.

De nouvelles déclarations qui ne devraient pas laisser Laura Smet et David Hallyday de marbre.