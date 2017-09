Hilarie Burton enceinte de son 2e enfant, Jeffrey Dean Morgan aux anges

Hilarie Burton est si discrète depuis l'arrêt des Frères Scott (elle incarnait le personnage de Peyton) et son apparition rapide dans trois épisodes dans la saison 9 de Grey's Anatomy qu'elle a réussi à conserver sur secret de sa deuxième grossesse... Jusqu'à la 69e édition de la grande cérémonie des Emmy Awards.

Accompagnant celui à qui elle est mariée depuis 2014, Jeffrey Dean Morgan sur le tapis rouge du Microsoft Theatrer dimanche 17 septembre, l'actrice américaine a dévoilé, par surprise, un ventre arrondi sous sa magnifique robe bustier Lanvin. L'extrême excitation, les immenses sourires et les mains de Jeffrey Dean Morgan posées sur son ventre ont participé à l'officialisation de l'heureuse nouvelle : le couple attend son deuxième enfant.

La jolie blonde de 35 ans et le héros de Walking Dead de 51 ans – également connu pour avoir joué Denny Duquette dans Grey's Anatomy, John Winchester dans Supernatural, Edward Blake/Le Comédien dans Watchmen : Les Gardiens – sont déjà les parents d'un petit Augustus âgé de 7 ans qu'ils avaient accueilli dans la plus grande discrétion quelques mois seulement après leur rencontre. Soucieux de vivre leur amour à l'abri des regards, Hilarie Burton et Jeffrey Dean Morgan ont cette fois-ci choisi la lumière pour annoncer l'arrivée prochaine de leur deuxième enfant.

Souvent malheureux en amour, l'acteur de Walking Dead a enfin trouvé la femme de sa vie. Après avoir largué sa fiancée Mary-Louise Parker quelques jours avant leur mariage en 2008, il avait appris abruptement qu'il était le papa d'un enfant de 4 ans en 2009 (né de sa relation avec une ancienne petite amie). De son côté, Hilarie Burton a également connu des déceptions amoureuses. La jolie actrice s'est mariée à Ian Prange, un technicien rencontré sur le tournage des Frères Scott en 2004, avant de divorcer en 2008.