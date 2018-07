Hilary Duff enceinte : Joli ventre arrondi en bikini

Hilary Duff avait créé la surprise le 8 juin 2018 en annonçant sa grossesse au monde entier sur Instagram. La star était même allée plus loin en révélant le sexe du bébé qu'elle porte : une fille. "Devinez quoi, les gars ! @matthewkoma et moi avons fait notre propre petite princesse et nous ne pourrions être plus heureux !!!", avait-elle publié.