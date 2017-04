Hilary Duff (encore) célibataire : La star a rompu avec Matthew Koma

La vie amoureuse d'Hilary Duff est décidément pleine de rebondissements ! Quelques mois après avoir craqué pour le musicien Matthew Koma, l'actrice de 29 ans a déjà rompu avec lui.

Selon E! News, la séparation s'est faite en toute discrétion au début du mois de mars. Le couple avait officialisé son idylle le 28 janvier dernier lors d'une soirée organisée au Chateau Marmont, soit environ deux semaines après la révélation publique de leur romance.

Il y a peu, la maman du petit Luca (5 ans) s'était offert un séjour romantique au Costa Rica avec son chéri. Le couple avait en effet été photographié le 15 février lors d'une promenade sur la plage.

Deux semaines plus tard, le conte de fées prenait l'eau. D'après E! News, "leurs emplois du temps chargés" ont eu raison de leur histoire d'amour. Hilary Duff est actuellement très occupée à New York avec le tournage de la quatrième saison de la série Younger.

Avant de se fréquenter, la pétillante blonde et le chanteur de 29 ans avaient collaboré sur le cinquième album de la chanteuse sorti en 2015, Sparks. Matthew Koma (qui est également connu pour avoir un temps fréquenté le chanteuse Carly Rae Jepsen) avait notamment coécrit et produit plusieurs des titres d'Hilary, dont Confetti, Arms Around a Memory et Breathe in. Breathe out.