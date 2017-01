Hilary Duff : Premier tapis rouge et baiser fougueux avec son nouveau chéri

Elle a définitivement rayé de sa vie son ex-petit ami, le coach sportif Jason Walsh. Aujourd'hui, Hilary Duff ne jure plus que par son nouveau chéri, le musicien Matthew Koma, qu'elle fréquente depuis tout juste quelques semaines.

Mi-janvier, le couple avait été aperçu pour la première fois entre Santa Barbara et Los Angeles, profitant de son temps libre pour retrouver ses amis ou pour passer un week-end romantique en tête à tête dans un ranch éloigné de l'effervescence hollywoodienne. Quelques jours plus tard, voici qu'ils officialisent leur histoire d'amour.

Vendredi 28 janvier, l'actrice et chanteuse de 29 ans était conviée à la soirée organisée en marge de la cérémonie des SAG Awards, au célèbre Château Marmont. Vêtue d'une robe noire, la pétillante blonde était venue au bras de son compagnon, signant ainsi leur premier tapis rouge de couple. L'artiste de 29 ans, tout en noir, était bien assorti à sa belle.

Il y avait une super alchimie entre eux

Sur Snapchat, la maman du petit Luca (4 ans, le fils qu'elle a eu avec son ex-mari Mike Comrie) a publié deux premiers clichés tendres. Sur le premier, elle échange un baiser fougueux avec Matthew Koma. Sur le second, c'est le jeune homme qui lui dépose un bisou sur la tempe.

Avant de se fréquenter, la star de la série Younger et son boyfriend avaient collaboré sur le cinquième album de la chanteuse, sorti en 2015, Sparks. Le jeune homme avait notamment coécrit et produit plusieurs titres d'Hilary, dont Confetti, Arms Around a Memory et Breathe in. Breathe out. "Il y avait une super alchimie entre eux en studio. Hilary pense que Matt est très talentueux et mignon. C'est tout nouveau, ils voient où cela peut les mener", a par ailleurs déclaré une source proche de la chanteuse au magazine Us Weekly le 26 janvier.

Matthew Koma a par ailleurs été le petit ami d'une autre chanteuse connue entre 2012 et 2014, la jolie Carly Rae Jepsen, interprète du tube planétaire Call Me Maybe. Il avait ainsi écrit plusieurs textes pour son album Kiss. Au cours de sa carrière, il a aussi été amené à travailler avec les artistes Zedd, Hardwell, Sebastian Ingrosso ou encore Ryan Tedder de OneRepublic.