Hilary Duff : Son nouveau chéri est l'ex-petit ami d'une célèbre chanteuse...

Six semaines après sa rupture avec le coach sportif Jason Walsh, Hilary Duff a officiellement retrouvé nouvelle chaussure à son pied.

Selon les informations rapportées par le magazine Us Weekly, la star de 29 ans est en effet en couple avec le chanteur et compositeur Matthew Koma, également âgé de 29 ans. Le 14 janvier, les tourtereaux ont été repérés en pleine balade dans les rues de Los Angeles avant de partager un déjeuner en terrasse avec des amis. Quelques heures plus tard, ils prenaient la route en direction de Santa Barbara pour s'offrir leur premier week-end romantique en amoureux.

C'est au San Ysidro Ranch, un paisible établissement hôtelier éloigné de l'agitation hollywoodienne, que le duo s'est retrouvé en tête à tête. L'actrice et chanteuse américaine connaît très bien les lieux puisque c'est ici qu'elle avait passé sa nuit de noces avec son ex-mari Mike Comrie, en août 2010. Plusieurs témoins ont repéré le jeune couple entre Los Angeles et Santa Barbara, décrivant des scènes très tendres. "Ils se tenaient les bras et se sont embrassés. (...) Ils sont arrivés à l'hôtel samedi après-midi et sont restés jusqu'au dimanche matin. Ils ont pris leur petit déjeuner dans un restaurant de la Coast Village Road puis ils se sont promenés, café à la main. Lorsqu'ils sont partis, Matt conduisait la voiture d'Hilary", a déclaré un informateur.

Avant de se fréquenter, la vedette de la série Younger et son nouveau boyfriend avaient collaboré sur le cinquième album de la chanteuse sorti en 2015, Sparks. Le jeune homme avait notamment coécrit et produit plusieurs des titres de la pétillante blonde, dont Confetti, Arms Around a Memory et Breathe in. Breathe out.

Matthew Koma a par ailleurs été le petit ami d'une autre chanteuse connue entre 2012 et 2014, la jolie Carly Rae Jepsen, interprète du tube planétaire Call Me Maybe. Il avait ainsi écrit plusieurs textes pour son album Kiss. Au cours de sa carrière, il a aussi été amené à travailler avec les artistes Zedd, Hardwell, Sebastian Ingrosso ou bien encore et Ryan Tedder de OneRepublic.