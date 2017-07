Hommage national à Simone Veil : Les mots bouleversants de ses deux fils

L'ouvrage autobiographique de Simone Veil s'intitule Une vie. Extraordinaire et impressionnante, marquée par les drames et les accomplissements, la vie de la rescapée d'Auschwitz-Birkenau est plus que jamais sous le feu des projecteurs depuis l'annonce de son décès à 89 ans, le 30 juin. La France toute entière lui rend hommage ce 4 juin aux Invalides, face à sept cents invités, membres de la famille et officiels, ainsi qu'une foule d'anonymes en rangs serrés dans la cour d'honneur du monument, sobrement parée de deux drapeaux tricolores. Avant l'éloge funèbre et l'annonce solennelle par le chef de l'État Emmanuel Macron que l'académicienne reposerait avec son mari Antoine Veil au Panthéon, ses deux fils ont livré des discours bouleversants.

Le cercueil de celle qui fut longtemps la personnalité la plus aimée des Français a fait son entrée par le péristyle de la cathédrale Saint-Louis des Invalides, recouvert du drapeau tricolore et porté par des Gardes républicains au son de la Marche funèbre de Chopin. Valéry Giscard d'Estaing, dont Simone Veil fut l'emblématique ministre de la Santé était absent tout comme Jacques Chirac, représenté par son épouse Bernadette et leur fille Claude, tandis que Nicolas Sarkozy et François Hollande étaient présents.

Lors de l'hommage national, ses fils Jean et Pierre-François Veil ont prononcé des discours poignants, évoquant ses souvenirs de déportation, tout en rappelant qu'avant d'être une icône, elle était une femme, leur mère. "Cet hommage national est ton ultime victoire sur les camps de la mort", a lancé Pierre-François. Son frère Jean a surpris l'assemblée en concluant ainsi son discours : "Je te pardonne d'avoir versé sur ma tête l'eau de la carafe alors que nous étions à table, sous prétexte de propos que tu jugeais misogynes. Je t'aime, maman."