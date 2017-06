Mort de Simone Veil : Qui était son mari Antoine, l'homme de sa vie ?

Ce vendredi 30 juin 2017, les Français ont appris la mort d'une figure emblématique de la vie politique, celle de Simone Veil. L'ancienne ministre, rescapée de la Shoah mais aussi académicienne, s'en est allée quelques jours avant ses 90 ans. Elle a ainsi rejoint son époux Antoine, mort en 2013...

Simone Veil, alors rescapée des camps de la mort, n'avait que 19 ans lorsqu'elle s'est mariée avec Antoine Veil. Elle avait fait sa rencontre un an plus tôt lorsqu'elle s'était inscrite à la faculté de droit de Paris et à l'Institut d'études politiques de Paris, dont elle sortira diplômée. Alors qu'elle allait mener une carrière judiciaire puis politique, avec en point d'orgue son courageux combat pour instaurer l'IVG dans les années 1970, son mari allait lui devenir haut fonctionnaire, futur inspecteur des finances et chef d'entreprises.

Antoine Veil était né le 26 août 1946 à Blâmont (Meurthe-et-Moselle). Il était diplômé de l'ENA et avait travaillé dans des cabinets ministériels. À la fin des années 1960, il occupait le poste de directeur général adjoint de la compagnie des chargeurs réunis et avait poursuivi sa carrière dans le secteur privée. Il était administrateur du groupe Bolloré. Le couple Veil avait eu trois enfants : Jean Veil (né en 1947), Claude-Nicolas (né en 1948 et mort en 2002) et Pierre-François (1954).

En 2010, après une visite au camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau – où elle avait été déportée –, Antoine et Simone Veil s'étaient livrés dans Paris Match. Elle disait alors de son mari, qui avait tenu à voir ce camp avant qu'ils ne meurent tous les deux : "Il vit beaucoup plus pour moi que je ne vis pour lui." En 2013, on avait pu voir le couple défiler aux côtés de la très décriée Manif pour tous dans les rues de Paris et cela avait suscité colère et déception. Simone Veil avait fait savoir par la suite qu'elle était contre l'adoption pour les couples homosexuels plus que contre le mariage pour les couples de même sexe.

Antoine Veil est mort dans la nuit de jeudi à vendredi 12 avril 2013 à Paris et était âgé de 86 ans. "Il partageait avec elle une très grande intimité et une vraie complicité. Il était son premier conseiller", déclaraient en 2014 les enfants du couple, à Femme Actuelle. Après la mort de son époux, Simone Veil n'était quasiment plus apparue en public.

Antoine Veil était Grand Officier de la Légion d'honneur, Commandeur de l'Ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne. Il était aussi membre du prix littéraire Jean Zay, qui a pour but de "récompenser un livre porteur de valeurs républicaines, qu'il soit consacré à un personnage, une période historique ou une réflexion politique".

Thomas Montet