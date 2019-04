Honorine Magnier (Section de recherches) maman : première photo du bébé !

Une nouvelle vie s'offre à Honorine Magnier désormais. Elle qui enchaînait les allers-retours entre Paris, où elle habite, et Nice, où les épisodes de Section de recherches sont tournés, ne risque pas de rencontrer une quelconque difficulté, même avec bébé ! En effet, alors qu'elle était encore enceinte , la comédienne avait confié à nos confrères de TV Grandes Chaînes compter sur le soutien de sa moitié. "J'ai un mari génial. On va faire des tours de garde. Il a prévu de descendre à Nice pour garder bébé quand je tournerai. Ma famille est dans le Sud, ma belle-famille à Paris. On va réussir à trouver un équilibre", assurait-elle, confiante.