Hoshi, amoureuse et comblée : "Je suis lesbienne, je l'affiche sans problème"

Il suffit d'y croire : c'est le nom très annonciateur du premier album de la talentueuse Hoshi paru en avril dernier. Révélation de l'année, la chanteuse de 22 ans s'était lancée en 2017 avec son titre Comment je vais faire avant de cartonner avec Ta marinière. Deux titres dont les clips cumulent à eux deux plusieurs dizaines de millions de vues sur YouTube ! Il y a trois mois, elle revenait avec Femme à la mer et poursuit actuellement une tournée de concerts à travers la France (elle sera notamment à La Cigale de Paris le 18 décembre).

Dans un entretien accordé à nos confrères de Paris Match (numéro du jeudi 13 décembre 2018), Mathilde Gerner (son vrai nom) est revenue sur cette belle ascension, glissant une confession étonnante en révélant qu'elle n'avait "jamais rêvé d'être chanteuse". "J'ai découvert la musique à 5 ans, mes grands-parents m'ont fait écouter Brel. Regarder le vinyle tourner, entendre le son sortir de l'appareil, c'était fascinant ! Ils m'ont offert un petit clavier sur lequel j'ai commencé à jouer, puis j'ai trouvé une guitare chez eux et je me suis mise à gratouiller", a-t-elle expliqué. Portée par son amour de l'écriture et de la musique, elle s'est ensuite mise à travailler sa voix, chantant d'abord dans la rue avant de faire un bref passage par des télé-crochets comme The Voice et Rising Star.

Le 10 novembre dernier, c'est aux NRJ Music Awards qu'elle était réapparue, elle qui avait décroché sa première nomination dans la catégorie révélations (trophée décerné à Dadju). Sur le tapis rouge de l'événement, Hoshi était apparue main dans la main avec sa compagne de longue date, la jolie Gia Martinelli, qui est aussi sa manager. Est-ce elle qui lui a inspiré la chanson Ta marinière, texte tout en jeu de mots sur l'amour ? On peut le penser. "Je fais en sorte que tout le monde puisse se reconnaître, je ne cite aucun prénom. Je suis lesbienne, je l'affiche sans problème même si je ne suis pas du genre à aller à la Gay Pride. Ma famille l'a toujours accepté et je ne vois pas pourquoi ce serait un problème pour les autres", a-t-elle conclu.