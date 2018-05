Howie Day : Le chanteur de "Collide" arrêté après avoir malmené sa compagne

Après deux erreurs de jeunesse commises dans les années 2000, pour lesquelles il avait fait amende honorable, Howie Day semblait, assagi, se tenir à l'écart des dérapages et des démêlés avec les autorités. Jusqu'à maintenant.

Le site TMZ.com révèle en effet que le chanteur américain de 37 ans, qui a acquis une certaine notoriété grâce à ses singles Collide (que le public a notamment entendue dans tout un tas de séries à succès - Dawson, Urgences, Les Frères Scott, Grey's Anatomy, Cold Case, Ghost Whisperer - et qui a inspiré à des chercheurs du CERN une parodie) et She Says extraits de l'album Stop All the World Now (2004), a en effet été arrêté et placé en détention au mois d'avril 2018 après avoir violenté sa compagne à l'aéroport international de Seattle-Tacoma.

Alors qu'il attendait que Carrie Pencek, qui partage sa vie depuis huit ans, vienne le récupérer, Howie Day, dont le dernier album (Lanterns) est sorti en 2015 via la plateforme PledgeMusic, est entré dans une rage folle qu'ont immortalisée les caméras de vidéosurveillance, qui le montrent en train de balancer son étui à guitare sur le trottoir. Puis, lorsque sa compagne est arrivée sur place, il s'en est pris à sa Toyota RAV4. Et lorsqu'elle est sortie du véhicule pour l'aider à charger ses bagages, il s'en est pris à elle, d'abord verbalement, puis physiquement. Après quelques allées et venues mouvementées, le musicien est revenu au coffre de la voiture et a jeté par terre toutes ses affaires.

Face au comportement erratique et incontrôlable de son compagnon, Carrie a alerté un policier de l'aéroport, lui disant qu'elle avait l'impression qu'il était ivre. Mais ce n'est pas le pire : elle lui a expliqué qu'Howie perdait les pédales parce que sa carrière est en berne et qu'il n'a plus d'argent. En entrant l'identité de celui-ci dans le fichier central, l'agent a trouvé la trace d'une arrestation pour violence conjugale - Howie aurait frappé Carrie au visage -, mais l'incident serait resté sans suite, madame ne souhaitant pas porter plainte. En l'occurrence, le chanteur a écopé d'une inculpation pour un délit d'agression mineur pour lequel il a plaidé non coupable et comparaîtra prochainement. Pas sûr que ce soit la meilleure publicité pour relancer sa carrière.

Howie Day avait commis deux dérapages au moment où il avait connu la gloire, arrêté une première fois en 2004 après avoir enfermé une fan dans les WC de son bus de tournée et détruit son téléphone portable, puis en 2005 après s'en être pris à l'équipage d'un avion, sous l'effet d'un mélange de somnifères et d'alcool. Des années plus tard, lors d'une interview accordée en 2013, il avait mis ces impairs sur le compte d'erreurs de jeunesse "d'un gamin du Maine qui est passé de 0 à 380 en deux secondes" en devenant soudainement célèbre.