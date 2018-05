Hubert Boukobza : Le roi de la nuit est mort

Hubert Boukobza est mort. Purepeople vient de l'apprendre. Celui qui a marqué la nuit parisienne avec Les Bains Douches, qui fut l'un des plus beaux clubs des années 1980 et 1990, est mort dans la nuit du 7 au 8 mai 2018. Hubert a rendu son dernier souffle dans son appartement parisien du 6e arrondissement. Il n'avait pas 70 ans.

Hubert Boukobza était juif, pied-noir de Tunis. Son histoire débute dans un orphelinat marseillais. Sa vie, c'est tout un roman. Aussi parce qu'en 1984, avec le DJ Claude Challe, il devient le propriétaire des Bains Douches, située 7 rue du Bourg-l'Abbé dans le 3e arrondissement de Paris. C'est déjà un lieu incontournable, que l'on fréquente comme Le Palace, mais la nouvelle direction en fait bientôt le lieu préféré des stars. De Grace Jones à Robert de Niro en passant par Prince et Carla Bruni, qui n'a pas passé la nuit aux Bains ?

Le propriétaire des lieux a raconté son histoire dans Dix mille et une nuits, écrit avec Jean-François Kervéan et publié par Robert Laffont en 2014. Hubert Boukobza confiait pourtant n'avoir jamais rêvé de fêtes et de paillettes. À en croire l'interview qu'il avait accordé à Brain Magazine il y a trois ans, son seul souci était d'être son propre patron : "J'ai eu une vie normale, vous savez, tout ce que j'ai fait partait d'intuitions, comme quand je suis passé de mes restaurants grecs à une boîte de nuit hyper-branchée ; j'ai agi sans vraiment réfléchir. Au cours de ma carrière, je n'ai eu qu'un seul patron, et il m'a tellement dégoûté qu'il m'a convaincu de ne plus en avoir. Alors c'est sûr, j'étais un entrepreneur, mais j'ai été en dehors du système, vous voyez. Je n'ai jamais accepté les bases de notre société judéo-chrétienne, je m'en foutais de tout cela." Toutes nos pensées vont aux proches et à la famille de cet entrepreneur qui a rendu tant de nuits inoubliables...

Information exclusive à ne pas reprendre sans la mention Purepeople.com.