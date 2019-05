Hugo Lloris bientôt papa : sa femme Marine dévoile son ventre rond en maillot

2019 s'annonce d'ores et déjà comme une très belle année pour Hugo Lloris, qu'importe s'il remporte ou non la finale de la Ligue des Champions qui se joue le 1er juin au Warando Stadium de Madrid. Le gardien de but français de 32 ans affrontera Liverpool avec son club, Tottenham. Quelle que soit l'issue de ce grand match, le champion du monde connaîtra dans quelques mois un nouveau bonheur, celui d'agrandir sa famille avec un troisième enfant.

Si son épouse Marine Lloris s'était jusque-là montrée assez discrète sur sa grossesse, qu'elle a officialisée le 12 mai dernier sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium, plus le temps passe et plus elle accepte de se livrer. La preuve en images ces derniers jours.

En effet, la femme d'affaires, créatrice de la marque de vêtements pour enfants haut de gamme Manège en sucre, a exposé son ventre rond comme elle ne l'avait encore jamais fait. Actuellement en vacances sur la Côte d'Azur, sa région d'origine, Marine Lloris s'est d'abord dévoilée en maillot de bain une-pièce au bord de la piscine. Le 29 mai, l'épouse d'Hugo Lloris est allée encore un peu plus loin en exposant son baby bump non couvert. La photo prise face à un miroir a été réalisée à l'occasion d'une séance de sport. Durant cette nouvelle grossesse, la future maman prend soin d'elle et de son corps en réalisant, en douceur, des efforts quotidiens.