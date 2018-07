Hugo Lloris : Le football l'a aidé à surmonter un terrible drame à 21 ans...

Dimanche 15 juillet, la France est devenue championne du monde de foot ! Hugo Lloris fut le premier joueur à soulever la coupe. Le capitaine des Bleus ajoute ainsi ce titre suprême à son palmarès et à son parcours, marqué par la mort de sa mère...

La triste information est révélée par le nouveau numéro de Paris Match, entièrement dédié à l'équipe de France. Deux doubles pages sont consacrées au capitaine Hugo Lloris. L'hebdomadaire retrace son parcours, marqué par la disparition de sa mère, morte d'un cancer. Le footballeur avait 21 ans à l'époque. En 2008, il achevait sa troisième et dernière saison à l'OGC Nice et faisait ses débuts sous le maillot de l'Olympique lyonnais.

Dans cette édition spéciale équipe de France, Paris Match révèle également que Lloris a rencontré son épouse, Marine, au lycée Thierry-Maulnier, à Nice (qu'il quittera avec un bac scientifique, mention très bien). Ils se sont mariés en juillet 2012 et sont les heureux parents de deux petites filles, Anna-Rose et Giuliana (7 et 4 ans). La famille réside à Londres.

Le temps du Mondial, les Lloris ont posé leurs valises à Istra, en Russie. Ils ont quitté les lieux avec la Coupe du monde et une médaille d'or, remportées à l'issue d'une finale folle face à la Croatie. Rentrés en France dès lundi, les Bleus et leurs familles ont paradé sur les Champs-Élysées avant de rendre visite au président Emmanuel Macron et à son épouse Brigitte Macron pour une soirée mémorable.

La victoire de l'équipe de France a provoqué une vague de liesse dans tout le pays. Même la RATP a rendu hommage à Hugo Lloris et ses partenaires en renommant les stations du métro parisien.

Désormais, la station Victor Hugo (sur la ligne 2) s'appelle Victor Hugo Lloris !