Hugues Aufray : Rare apparition avec sa jeune compagne pour une expo

Le 10 juillet 2019, une poignée de célébrités se sont retrouvées à la galerie Joseph, dans le 3e arrondissement de Paris, pour le vernissage de l'exposition photo Divine Marilyn. Le chanteurHugues Aufray est apparu très en beauté pour cet événement parisien. Veste blanche, lunettes Ray Ban glissées dans sa pochette et sourires enthousiastes : l'artiste de 89 ans semble être au top de sa forme. Il avait toutes les raisons d'être heureux en cette belle soirée, puisqu'il était accompagné de sa maîtresse, Muriel.

Bien qu'il soit toujours marié à Hélène, dont il partage la vie depuis près de soixante-sept ans, Hugues Aufray n'a jamais caché qu'il avait une jeune maîtresse, secret de son éternelle jouvence. "Nos horloges biologiques, entre hommes et femmes, ne sont pas les mêmes. Le Viagra, je ne connais pas ! Je suis toujours marié avec la femme que j'ai connue à 20 ans. Elle ne peut pas me suivre. Je suis un homme normal, avec une activité professionnelle importante et donc, c'est vrai, j'ai une jeune compagne. Je ne mens ni à l'une ni à l'autre. J'ai la conscience tranquille", confiait-il au Matin suisse, en 2015.

C'est donc très complices et amoureux que Muriel et Hugues Aufray ont pris la pose, devant les photographes, pour cette belle exposition sur Marilyn Monroe. Ils ont été rejoints par des invités prestigieux, tels que le photographe Tony Frank et le biographe Patrice Gaulupeau. Le photographe Stéphane de Bourgies était également de la partie, tout comme Joshua Greene, fils de l'immense photographe Miton Greene. Edie et Meta Shaw, Gilles Lhote, biographe de Johnny Hallyday étaient également de la partie.