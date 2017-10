Hugues Aufray et sa jeune compagne complices de Sarah Biasini à Montmartre

Du 11 au 15 octobre, se tenait la fête des Vendanges de Montmartre 2017. Pour cette nouvelle édition, la mairie du 18e arrondissement de Paris avait choisi un parrain et une marraine issus du monde de la musique et de la comédie : le chanteur Hugues Aufray, venu avec Muriel, sa jeune maîtresse, et l'actrice Sarah Biasini.

Chaque année depuis 1934, la fête des Vendanges célèbre à Montmartre l'arrivée des cuvées issues du Clos Montmartre, la vigne plantée sur les flancs de la butte. Dimanche, pour la clôture de cette grande fête prisée des habitants du quartier comme des touristes, il y avait une foule compacte et cosmopolite, venue assister aux nombreuses activités proposées, comme le bal Dalida ou la découverte des vins du Portugal, pays à l'honneur de cette édition. La chanteuse Fabienne Thibeault était présente et fut chaleureusement accueillie au stand de la République de Montmartre, association presque centenaire qui vise à maintenir l'entraide du Montmartre des artistes ainsi que son esprit de village festif.

Trinquons avec eux

Fille de Romy Schneider et Daniel Biasini, Sarah Biasini (40 ans) était la marraine de cette édition 2017 au côté du fringuant Hugues Aufray (88 ans). Tous les deux étaient là pour la cérémonie du ban qui lance très officiellement la récolte du raisin. Pour la comédienne, cette célébration est surtout celle des artistes dont l'histoire raconte Montmartre : "Tant d'artistes ont trouvé refuge haut perché dans Paris, comme inaccessibles et protégés sous le ciel étoilé. En 1917, la lumière traverse les ateliers du Bateau-Lavoir. Elle inspire Modigliani, Picasso, Derain, Matisse, Van Dongen et tant d'autres. Trinquons avec eux, écrit-elle en préambule sur le site officiel de l'événement. Un siècle plus tard, revivra un peu de cette histoire au théâtre de l'Atelier, lui aussi incontournable dans l'histoire de Montmartre." Un hommage que rend Hugues Aufray qui s'émerveille aussi de "cette petite vigne merveilleuse qui témoigne de la fidélité, de la persévérance de ceux qui se battent pour sa pérennité".

Particulièrement heureux d'être là, Hugues Aufray était accompagné de Muriel, sa jeune maîtresse depuis douze ans. L'artiste, proche de Bob Dylan, ne cache pas être toujours marié à Hélène, la mère de ses enfants, qu'il a connue à 20 ans, et aimer cette jeune femme. "Je ne mens ni à l'une ni à l'autre", confiait-il au Matin suisse en 2015.