Ian Cognito, humoriste de 60 ans, meurt sur scène : le public croit à un sketch

Certains artistes rêvent de mourir sur scène, Ian Cognito l'a fait. On pourrait croire à une scène de film. L'humoriste de 60 ans s'est effondré, jeudi 11 avril 2019, alors qu'il donnait un spectacle à Bicester, au Nord d'Oxford. Selon les informations de CNN, Paul Barbieri de son vrai nom aurait été victime d'une crise cardiaque.

Seulement, quelques minutes avant sa mort, il jouait un sketch sur ce sujet. "Imaginez si je faisais une crise cardiaque devant vous et que je me réveillais en parlant une autre langue", avait-il ironisé. Le public a alors cru à une blague et Ian Cognito est resté plus de cinq minutes affalé sur une chaise, agonisant, avant qu'un spectateur ne finisse pas comprendre que l'humoriste était en train de mourir. Il s'est précipité sur scène afin d'essayer de lui sauver la vie, suivi de deux infirmières et d'un policier présents dans le public. Malgré un massage cardiaque, Ian Cognito est mort avant l'arrivée des secours.

Pendant son agonie, le public riait à gorge déployée, comme le rapporte The Times, qui dit que le comédien est "mort sous leurs rires". "Nous pensions que cela faisait partie du spectacle. On s'est senti très mal après ça. On est restés assis pendant cinq minutes à le regarder et à se moquer de lui", confie un spectateur à la BBC. "Tout le monde dans la salle, moi y compris, pensait qu'il plaisantait, a confié Andrew Bird, l'homme qui a essayé de lui venir en aide. Même quand je suis monté sur scène pour le toucher, je m'attendais à ce qu'il me crie 'Bouh !'" Sa mort a suscité une vive émotion au Royaume-Uni, où plusieurs humoristes et fans ont publié des messages d'hommages et de soutien en l'honneur d'Ian Cognito.