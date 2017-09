Ian Somerhalder a-t-il "forcé" sa femme à avoir un enfant ? Le couple s'explique

Aux yeux de nombreux fans et observateurs, ils forment le couple parfait. Il y a quelques semaines, Ian Somerhalder et sa femme Nikki Reed sont même devenus parents pour la première fois, d'une petite Bodhi Soleil. Interrogé dans le podcast Dr Berlin's Informed Pregnancy sur son désir d'avoir un enfant, Ian Somerhalder a fait une confidence qui a choqué la Toile et en particulier ses fans. "Nous avions décidé que nous voulions des enfants ensemble, que c'était le bon moment. Sans qu'elle le sache, je suis allé fouiller dans son sac et j'ai pris sa pilule. Elle n'a pas réalisé que j'avais jeté toutes ses pilules contraceptives, ce qui était du boulot parce qu'elle était en début de plaquette, donc décrocher 25 pilules avec un peu de sangria dans le sang... J'ai tout jeté dans les toilettes !", confie l'acteur au côté de sa femme en évoquant cette soirée arrosée durant laquelle Somerhalder a volé les pilules de sa femme avant de les jeter, à son insu, dans les WC.

Une déclaration à prendre sur le ton de l'humour, mais qui a tout de même irrité de nombreux internautes. Traité par certains de "trou du cul" et d'homme irrespectueux, l'acteur de Vampire Diaries est accusé d'avoir forcé sa femme à avoir un enfant... Certains sont allés jusqu'à dire que Nikki Reed (Thirteen, Twilight) était dans une forme de relation abusive. Une attaque qui a fini par faire sortir de ses gonds la comédienne et scénariste.

"Si vous avez écouté le podcast – apparemment ce n'est pas le cas – vous avez sûrement entendu à quel point je n'ai PAS été forcée, lâche la jeune maman en s'adressant à une journaliste qui a déformé les propos de Ian. De plus, quand vous parlez d'absence de consentement, vous vous exprimez à ma place en vous basant sur une histoire sortie de son contexte, juste pour inventer de toutes pièces des problèmes, et ce SANS ma permission. Alors ne venez pas me parler de consentement. Oh, et la prochaine fois que vous voulez soutenir les femmes en écrivant un papier sur 'les droits des femmes', essayez de retranscrire correctement mes sentiments. C'est une honte d'agir ainsi. Vous avez une plateforme, écrivez-y sur des sujets importants en utilisant de vraies histoires, pas des racontars."