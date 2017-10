Ilario Calvo : L'ancien chroniqueur d'Union libre s'est marié !

Ilario Calvo, l'ancien chroniqueur italien de l'émission culte Union libre, s'est marié ! À 43 ans, le Napolitain aussi vu dans La Ferme Célébrités a épousé la jolie Rachel Burgess, le 30 septembre, à Monaco.

C'est un Ilario Calvo très changé qui est apparu à la mairie de Monaco, dans un élégant costume bleu. Sur le visage de l'Italien, on voit que les années ont passé mais qu'il a désormais un charme de quadra. Il a délaissé sa barbe et ses cheveux longs pour afficher un style plus sérieux. Il a épousé sa chérie Rachel Burgess, actuellement enceinte, qui occupe la profession de nutritionniste à Toronto. Une cérémonie à laquelle ont participé les parents d'Ilario, Margot et Adriano, ainsi que Xavier, le fils aîné de Rachel, et de nombreux amis.

Ilario Calvo, chroniqueur d'Union libre (présentée par Christine Bravo) où il représentait l'Italie, de 1998 à 2002, est aujourd'hui comédien.

Toutes nos félicitations aux heureux mariés !

Thomas Montet