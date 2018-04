Imogen Thomas "dévastée" : le mannequin annonce sa rupture

Le mannequin britannique Imogen Thomas a confirmé sa rupture avec Adam Horsley, son compagnon australien depuis six ans. La jeune femme de 35 ans est "dévastée" par cette rupture mais reste forte pour leurs deux enfants.

Un représentant d'Imogen Thomas a transmis un communiqué au Mail Online pour annoncer cette rupture, quelques heures après la publication d'un message crypté posté par le mannequin sur Instagram. "Imogen a le coeur complètement brisé et elle est dévastée par cette rupture. Cependant, elle a d'incroyables amis et une famille qui la soutiennent fortement et vont l'aider à traverser cette période difficile. Ses deux magnifiques enfants sont sa priorité alors qu'elle va de l'avant et elle va continuer à se concentrer sur les choses positives de sa vie comme son entreprise Chasing Summer", a-t-il déclaré. La jeune femme et son compagnon, trader de 31 ans, sont les parents de Ariana Siena (5 ans) et Siera Aliera (2 ans).