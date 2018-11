Incroyable Talent : Des candidats étrangers recrutés par la production

Acrobates, jongleurs, magiciens gore... La France a un incroyable talent propose chaque semaine des numéros exceptionnels sur M6. Pour ce faire, les membres de la production ne comptent pas que sur des artistes français et ils l'assument.

Déborah Huet, directrice des programmes de Fremantle France, a en effet expliqué à nos confrères de Puremédias.com qu'il n'était pas interdit à des candidats étrangers de participer à la version française de l'émission, tout comme aux Français de s'inscrire aux castings des éditions étrangères. "Si on ne trouve pas une discipline qu'on recherche en France, on devra aller solliciter des artistes à l'étranger", commente-t-elle.

Ainsi apprend-on qu'ils ont recruté Uekusa, le strip-teaser fou, expert du coup de la nappe et qui a été golden buzzé par Sugar Sammy : "On l'avait vu à Britain's Got Talent. Ce qu'il fait est unique. Forcément, c'est lui qu'on appelle. On ne trouve pas l'équivalent chez nous et on apprécie le spectacle qu'il propose. Peut-être est-ce aussi le cas du contorsionniste Strauss Serpent qui a remporté la version africaine de l'émission.

Déborah Huet poursuit : "À partir du moment où les gens ont envie de se produire en France, qu'ils viennent ! C'est important aussi pour eux de montrer leur talent. S'ils peuvent décrocher des contrats au Crazy Horse, au Moulin Rouge ou dans des festivals, tant mieux pour eux !"

Et puis les Français profitent aussi de cette opportunité. C'est le cas des French Twins, des jumeaux magiciens qui ont participé à l'émission il y a deux ans en France et qui ont ensuite dévoilé leur talent dans la version américaine dans laquelle ils avaient laissé Simon Cowell sans voix.