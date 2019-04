Inès de la Fressange et Francine Leca ensemble pour sauver des enfants malades

Lundi 8 avril 2019, à Paris, les membres du jury du Grand Prix Photo de Saint-Tropez sélectionnaient les lauréats du concours. Tous les bénéfices tirés de la vente des tirages seront reversés à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui s'occupe d'opérer en France des enfants atteints de malformations cardiaques venus de pays défavorisés. Cette association a été créée en 1996, par la première femme chirurgienne cardiaque de France, Francine Leca. Cheffe des services de chirurgie cardiaque à l'hôpital Necker jusqu'en 2003, elle décide de fonder Mécénat Chirurgie Cardiaque. Depuis sa création, l'association a pu prendre en charge plus de 3 200 enfants, et cela, grâce aux collaborations qu'elle met en place, à l'image de la course organisée en marge des 24 Heures du Mans.

Le jury en charge de sélectionner les photos est composé cette année de : Francis Dagnan, le président du Studio Harcourt, le réalisateur Bob Swaim, le photographe Hans Silvester, Agnès Grégoire, rédactrice en chef du magazine Photo, Pacha Bensimon, responsable créative Hermès, Roch Lorente, manager chez Canon, le photographe Didier Bizos, Anne Méaux, la présidente de l'agence Image 7 et David Attal, fondateur de l'atelier de tirage Fotodart. La marraine de cette année n'est autre que la célèbre mannequin, et très proche du regretté Karl Lagerfeld, Inès de la Fressange. Ils ont choisi les lauréats du concours sous l'oeil avisé de Francine Leca, qui a 81 ans.