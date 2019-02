Inès de la Fressange pleure Lagerfeld : 35 ans d'amitié... et une dispute

"Elle sait bien que les vraies circonstances, c'est pas du tout ça... C'était beaucoup plus terre à terre", avait révélé Karl Lagerfeld, qu'Inès pensait jaloux de son nouveau compagnon, Luigi d'Orso (avec qui elle a donné naissance à ses deux filles, Nine et Violette).

Une fois réconciliés, Inès de la Fressange et Karl Lagerfeld ont répondu ensemble à une invitation de Marc-Olivier Fogiel pour l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde, en février 2003. Détendue, le top model n'avait pas hésité à charier son ami et mentor, notamment en l'imitant avec son célèbre accent allemand.

"Faut le taquiner, Karl ! Tout le monde le traite comme un empereur. Il adore rigoler", avait-elle répondu à Stéphane Bern.