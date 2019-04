Pierre Fillon, le frère de François Fillon, vient en aide aux enfants malades

Exclusif - Francine Leca (Fondatrice de Mécénat Chirurgie Cardiaque) et Pierre Fillon (médecin ophtalmologiste et président depuis 2012 de l'Automobile Club de l'Ouest) ont fait ensemble les consultations de 2 jeunes enfants qui ont été opérés en février 2019 et qui sont en partance pour retourner dans leurs familles à Paris le 4 avril 2019. Depuis 10 ans, Mécénat Chirurgie Cardiaque est partenaire de l'A.C.O. (Automobile Club de l'Ouest) et des 24h du Mans et grâce aux nombreuses actions de collecte menées, ce sont 60 enfants qui ont pu être opérés et ensemble, ils vont tenter d'en sauver 24 pour les 24 heures (d'ici le 16 juin). © Denis Guignebourg/Bestimage