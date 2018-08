Ingrid Betancourt et Carole Rousseau réunies au Festival de Ramatuelle

Nombreuses sont les personnalités à avoir assisté à la soirée d'ouverture du Festival de Ramatuelle pour son édition 2018. Ce mercredi 1er août, le coup d'envoi a été donné avec Edmond, pièce de théâtre parisienne d'Alexis Michalik, tout aussi populaire que récompensée (avec pas moins de cinq Molières en 2017). Une valeur sûre choisie par le directeur artistique de ce rendez-vous estival, Michel Boujenah.

Ingrid Betancourt et sa mère Yolanda Pulecio étaient en bonne place pour apprécier le spectacle, non loin de la présentatrice Carole Rousseau et de la réalisatrice Danièle Thompson. Autre animateur télé, Nagui était aussi de la partie, accompagné de sa femme Mélanie Page. Michel Boujenah a également pu compter sur le soutien du comédien Pascal Elbé. Les journalistes Guillaume Durand, Laurence Piquet et son mari Norbert Balit viennent compléter la liste VIP de cette soirée d'inauguration.

Le Festival de Ramatuelle se tiendra du 1er au 11 août 2018 et verra Francis Cabrel, Ary Abittan, Charles Berling ou encore Gérard Jugnot monter sur scène.