Ireland Baldwin : La fille d'Alec Baldwin, débraillée à la sortie d'un bar

L'hiver est enfin terminé, mais les journées et soirées chaudes se font toujours attendre ! Ireland Baldwin en a récemment fait la douloureuse expérience. La fille d'Alec Baldwin et Kim Basinger a été surprise à la sortie d'un bar, vêtue d'une robe déboutonnée et visiblement gelée par le vent...

Samedi 17 mars, de nombreuses stars ont célébré la Saint-Patrick. Ireland Baldwin s'est jointe aux festivités en se rendant au Rock & Reilly's, un bar irlandais situé dans le quartier de Downtown à Los Angeles. La jolie blonde de 22 ans a été photographiée quittant l'établissement, accompagnée d'un ami avec qui elle attendait un véhicule.

Ireland avait visiblement passé une folle soirée mais elle avait oublié la météo extérieure. Elle portait une charmante robe fleurie, déboutonnée sur la poitrine et révélant son soutien-gorge, ainsi que des baskets blanches Nike. Grimaçant de froid, le mannequin ambassadeur de la fondation PeTA a lutté quelques minutes avant de pouvoir se réchauffer.

Sur les réseaux sociaux, pourtant, Ireland provoque une canicule virtuelle. Cette semaine, la cousine de Hailey Baldwin y a publié une nouvelle photo d'elle en maillot de bain kaki.

"Il est l'heure d'arroser les plantes", écrit Ireland en légende de l'image, sur laquelle elle adresse à ses près de 390 000 abonnés son regard le plus torride...