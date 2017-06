Ireland Baldwin : La fille d'Alec Baldwin se déshabille contre le body shaming

"C'est ce que je suis, à prendre ou à laisser. Je ne vais pas me faire critiquer pour mon teint pâle ou parce que je ne suis pas mince. Je ne passerai pas des heures à photoshopper mon authenticité. Je ne vais pas me torturer parce que je ne ressemble pas à quelqu'un d'autre. On ne me dira pas que je suis un potentiel gâché à cause de mes tatouages", écrit Ireland Baldwin. Les mots du mannequin de 21 ans suscitent le respect de ses près de 350 000 followers.

"La plupart du temps, je suis quelqu'un de complexé, mais aujourd'hui j'aime chacune de mes courbes", ajoute Ireland dans sa publication. Le sentiment est partagé par ses nombreux abonnés, heureux de découvrir la jolie blonde en bikini sur la première campagne publicitaire de la marque de maillots de bain Fleur Swim.

Sa cousine Hailey, récemment nommée femme la plus sexy de la planète, cédera son titre l'année prochaine. Ireland s'impose comme la première prétendante...