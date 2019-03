Iris Mittenaere absolument sublime en bikini : Cyril Féraud baisse les armes

Iris Mittenaere est actuellement à Cannes durant quelques jours pour tourner la quatrième saison de Ninja Warrior pour TF1.

Cependant, lorsqu'elle ne joue pas les coanimatrices aux côtés de Denis Brogniart et de Christophe Beaugrand, notre ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 qui sera très prochainement meneuse de revue au Paradis Latin à Paris gâte ses abonnés Instagram en prenant la pose très sexy en bikini !

Peau bronzée (il faut dire que notre Iris voyage beaucoup et que le soleil brille actuellement sur la French Riviera !), bikini vert épousant magnifiquement ses formes, lunettes de soleil vissées sur le nez, la belle Iris a encore fait sensation en se faisant photographier dans une piscine cannoise. "La petite pause avant de tourner... entre le jour et la nuit ? -20 degrés ahah #Cannes", a-t-elle simplement renseigné en légende.

Inévitablement, ce cliché glamour très réussi à attiré plus de 120 000 like en moins de douze heures et des centaines de commentaires. Si Malika Ménard (Miss France 2010) s'est contentée de publier des émojis flammes pour soutenir sa copine, l'animateur Cyril Féraud a réagi : "Cette fois, ça va être compliqué pour moi d'imiter la photo !!" Une référence à un petit jeu entre les deux puisque l'animateur de France 3 avait déjà "plagié" une pose d'Iris il y a quelques mois.