Iris Mittenaere : Après les marches, elle retrouve Cathy Guetta et Coco Rocha

La suite Sandra & Co est un des lieux les plus prisés de ce 72e Festival de Cannes ! Iris Mittenaere s'y est rendue pour la deuxième fois depuis son arrivée, le 21 mai 2019, sur la Côte d'Azur. Mercredi soir (22 mai), l'ex-Miss France a croisé Cathy Guetta et Coco Rocha dans un nuage de fumée...

Mercredi 22 mai 2019, la marque de cigarette électronique Vype était à l'honneur chez Sandra & Co ! Elle y a fêté le lancement de sa nouvelle cigarette baptisée "Epod", en présence de plusieurs célébrités. Iris Mittenaere comptait parmi les invités. Après sa sensationnelle montée des marches pour la projection du film Roubaix, une lumière (avec Roschdy Zem, Léa Seydoux et Sara Forestier), la jolie brune de 26 ans a retiré sa superbe robe rose pâle Michael Cinco et enfilé un perfecto et une combinaison scintillante noirs.

Mercredi, la fondatrice de l'agence Sandra & Co (et épouse de l'acteur Tomer Sisley) Sandra Sisley a également reçu Cathy Guetta, les top models Coco Rocha et Alton Maston, Franck Provost, Christophe Carrière et la star de télé-réalité Anthony Alcaraz (Les Anges).

Beau monde, joie et bonne humeur étaient au programme de cette nouvelle soirée chez Sandra & Co. La suite aura accueilli de nombreuses personnalités, dont le réalisateur Nicolas Bedos, sa compagne actrice Doria Tillier (La Belle Époque), Julie Gayet et l'ex-Miss France Maëva Coucke.