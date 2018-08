Iris Mittenaere bombesque en maillot de bain, elle séduit les internautes

L'été est fini pour Iris Mittenaere et pourtant elle donne encore chaud à ses abonnés ! Samedi 25 aout 2018, nostalgique de ses vacances paradisiaques au Maroc, Miss France et Miss Univers 2016 a dévoilé une nouvelle photo d'elle. Dans un maillot de bain noir une pièce qui laisse apercevoir son décolleté très plongeant, elle sort de l'eau de manière très sexy, le teint hâlé, les cheveux mouillés et le regard qui fixe l'objectif.

Maquillée et accessoirisée, Iris Mittenaere est une bombe. Un doux souvenir pour celle qui sera bientôt aux commandes de Ninja Warrior sur TF1 : "Pour moi c'est déjà la rentrée... :( Mais c'est encore les vacances pour certains ! Profitez ! Petit #throwback au Maroc", écrit-elle en légende.

Sans surprise, la chérie de Kev Adams a fait l'unanimité sur la Toile. Entre ceux qui l'a qualifie de "sublime", "magnifique" et même "fatale", d'autres lui ont trouvé des aires de James Bond girl. En somme, que de compliments pour la jolie Lilloise de 25 ans.

Si les vacances lui manquent déjà, Iris Mittenaere est toutefois très heureuse de retrouver le milieu de la télé, pour lequel elle est prête à entamer une année très chargée. En effet, en plus de co-animer Ninja Warrior au coté de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand, la belle est également au casting de Danse avec les stars saison 9. Elle foulera le parquet à l'automne prochain et aura pour concurrentes les candidates Pamela Anderson, Carla Ginola ou encore Lio.