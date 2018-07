Iris Mittenaere dans "Amour, Gloire et Beauté" : Pourquoi elle a refusé un rôle

Iris Mittenaere a vu sa vie se transformer du jour en lendemain en devenant Miss France 2016. Mais ce n'était rien par rapport à ce qui l'attendait après son sacre de Miss Univers le 30 janvier 2017. En s'installant à New York quelques mois, la sublime Lilloise a enchaîné les grands événements mondains mais aussi les déplacements aux quatre coins du monde ou encore des séances photo dignes d'une vraie star.

À cette période, la chérie de Kev Adams avait même été contactée par les producteurs de la série à succès Amour, Gloire et Beauté pour interpréter un rôle. Une opportunité incroyable qu'Iris avait pourtant refusée. Questionnée à ce sujet par nos confrères de Gala, la belle brune s'est expliquée sur cette décision : "Ce n'était pas le moment, il fallait vivre à Los Angeles et je venais de rentrer de ma tournée de Miss Univers. Ça ne correspondait pas tout à fait à ce que je veux faire."

Depuis son couronnement, la vie d'Iris Mittenaere est toujours un conte de fées. En plus de poursuivre une carrière de mannequin pour de grands photographes et designers, elle se lance également en parallèle dans l'animation puisqu'elle est à l'affiche du programme Ninja Warrior aux côtés de Christophe Beaugrand et Denis Brogniart.

Par ailleurs, elle participera au programme Danse avec les stars sur TF1 dès la rentrée prochaine. De nouveaux projets qui sont en accord avec son état d'esprit : "Je suis très indépendante et ce sont mes envies qui me guident. Je veux profiter des opportunités qui me sont offertes. Parce que j'ai fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là."