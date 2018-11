Iris Mittenaere dans DALS : Des problèmes de poids à cause de sa participation

Le 7 novembre 2018 est sorti le livre autobiographique d'Iris Mittenaere Toujours y croire aux éditions Harper Collins. Actuellement en pleine promotion, la candidate de Danse avec les stars 9 (TF1) a accordé une interview à nos confrères du Parisien Week-End et s'est notamment confiée sur ses problèmes liés à son poids.

La partenaire d'Anthony Colette a en effet révélé qu'elle n'arrivait pas à grossir malgré sa bonne volonté : "Mon métabolisme est très rapide. Je suis gourmande mais j'ai beau manger, je n'arrive pas à grossir. Pour Danse avec les stars, je suis obligée de prendre des compléments alimentaires car je peux perdre 4 kilos en une semaine." Sa silhouette fine, Miss France et Miss Univers 2016 a eu bien du mal à l'assumer durant son enfance : "On s'est moqué de moi petite, à cause de cela."

Ce sujet, Iris Mittenaere l'a abordé dans son livre. Elle a expliqué que certains camarades de classe n'hésitaient pas à se moquer d'elle et à l'insulter. Il est arrivé qu'on la surnomme "pique à brochette" pour lui signifier combien elle était "maigre". Des critiques qui l'ont beaucoup affectée. La jeune femme ne se laissait pas faire pour autant quand on s'en prenait à elle : "C'est dans la cour de récréation que les choses se gâtent. Je me bagarre systématiquement avec les garçons. Ou plutôt, je me défends. Quand ils m'insultent ou se moquent de moi, je ne me laisse pas faire. Je rends coup pour coup. Comment ne pas riposter quand ils s'amusent à me viser avec des ballons pleins de boue ?"