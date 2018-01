Iris Mittenaere divine face à Caroline Receveur pour un homme d'exception

L'heure est à la mode à Paris. Depuis le 22 janvier 2018 se tient la Fashion Week, un événement incontournable pour de nombreuses personnalités parmi lesquels Miss Univers 2016 Iris Mittenaere.

La divine brune de 24 ans s'est rendue à l'Opéra Comique ce mardi 23 janvier afin d'assister à un défilé d'exception. Celui du créateur français Stéphane Rolland. Ce dernier a présenté sa collection haute couture printemps-été 2018. À cette occasion, l'ancienne petite amie de Kev Adams a misé sur une longue robe blanche à col roulé, accessoirisée avec une ceinture noire et blanche et un long gilet noir. Un look glamour qui devrait faire l'unanimité.

Caroline Receveur était également présente pour assister au défilé. Côté look, la belle influenceuse de 30 ans avait opté pour un style urbain chic : un jean troué, des escarpins, un trench-coat noir et un chapeau rouge.

La Fashion Week haute couture prendra fin jeudi 25 janvier.