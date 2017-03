Iris Mittenaere (Miss Univers 2016) prochaine Marianne ? Dany Boon milite

Miss France 2016, Miss Univers 2016 et bientôt Marianne ? C'est ce que souhaiterait Dany Boon.

Après qu'Iris Mittenaere a été sacrée Miss Univers, le 30 janvier dernier aux Philippines, René Mercier, ancien maire de Pecquencourt et ami de la famille de la jolie brune, n'a pas manqué d'exprimer sa fierté en lançant une pétition pour qu'elle devienne la prochaine Marianne. "On a bien eu Brigitte Bardot, Cathe­­rine Deneuve ou Laetitia Casta comme Marianne, alors pourquoi pas Iris ? Elle est sublime et intelligente. Elle le mériterait", confiait-il à La Voix du Nord fin février. Et d'ajouter : "Je ne sais pas combien de signatures on peut récolter mais cette pétition n'aura de poids que si Dany Boon la signe. En plus, je suis comme Iris, je l'adore."

Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue puisque l'acteur et réalisateur de Bienvenue chez les Ch'tis l'a signée le 8 mars. Il en a même fait la promotion sur sa page Facebook : "J'ai signé la pétition pour qu'Iris Mittenaere soit la prochaine Marianne ! A vos clics." Verdict ? Plus de 6 000 signatures comptabilisées.