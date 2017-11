Iris Mittenaere présente sa soeur : La ressemblance frappante avec Miss Univers

Iris Mittenaere est actuellement à Las Vegas, à l'occasion de l'élection de Miss Univers 2017. qui se déroule dans la nuit de dimanche 26 au lundi 27 novembre dès 2 heures sur Paris Première. Elle accompagne les candidates, parmi lesquelles se trouve Alicia Aylies, Miss France 2017. Mais la grande amie de Camille Cerf n'en oublie pas l'essentiel : sa famille. Sa maman et sa soeur Cassandre ont d'ailleurs fait le déplacement afin de l'épauler pour la fin de son règne, mais pas que.

Sa soeur fêtait ses 30 ans, alors impossible pour la complice de Kev Adams âgée de 24 ans de louper cet événement. Toutes les trois se sont rendues au restaurant afin de partager un bon moment. Un dîner qu'elle a souhaité immortaliser et partager avec ses abonnés. "Rien de plus important que la famille. Bon anniversaire ma soeur #vegas #birthday #family #sister #mother", a-t-on pu lire en légende d'une photo sur laquelle on la voit trinquer avec les deux femmes les plus importantes de sa vie.

"Vous vous ressemblez vraiment beaucoup toutes les trois", "La beauté est de famille et bon anniv à ta sister", "Ouah des jumelles", "On dirait des jumelles", "Elle est aussi jolie que toi !", a-t-on pu lire parmi les nombreux commentaires.