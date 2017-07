Iris Mittenaere en couple avec Camille Cerf ? Sa réponse amusée !

En janvier dernier, alors qu'Iris Mittenaere venait d'être couronnée Miss Univers 2016 à Manille, aux Philippines, elle attirait l'attention de la presse internationale. Ainsi, son compte Instagram avait été fouillé par bon nombre de journalistes et certains avaient souligné sa complicité avec Camille Cerf, Miss France 2015. Dès lors, certains n'avaient pas hésité à avancer qu'Iris Mittenaere était lesbienne et en couple avec la jolie blonde.

Des rumeurs auxquelles Miss France 2016 a déjà répondu... Et sur lesquelles elle est revenue lors d'un récent entretien accordé à nos confrères de TV Grandes Chaînes. "Ça nous a tellement fait rire ! On adore raconter ça aux gens, on en joue, on en rigole", a alors lancé la jolie brune de 24 ans. Enfin, elle a de nouveau démenti ces bruits de couloir : "Il n'y aurait aucun mal à être en couple, mais non, nous ne le sommes pas."

Dans la foulée, Iris Mittenaere s'est exprimée sur les autres informations qui circulent quant à sa vie amoureuse. Pour rappel, on l'a dite en couple avec M. Pokora, puis avec Kev Adams. "Il y a six mois, si on m'avait prise en photo avec Kev ou Matt, personne n'aurait rien dit car je n'étais pas célibataire. Maintenant, dès qu'on me voit avec une personnalité de mon âge, on pense que je suis en couple, c'est rigolo", a estimé la jeune femme. Et de poursuivre : "Matt est très beau et très sympa, Kev est formidable, donc je ne le prends pas mal. Enfin... Je n'ai pas non plus envie que les gens pensent que je le suis avec la terre entière, car ce n'est absolument pas vrai !"

En juin dernier, Iris Mittenaere révélait être désormais célibataire, après quatre ans d'amour auprès de son ex-compagnon Matthieu. Dans les colonnes du Matin, la meilleure amie de Camille Cerf avait laissé entendre que le jeune homme n'aurait pas supporté la soudaine notoriété de celle qui a successivement été élue Miss France 2016, puis Miss Univers 2016.

