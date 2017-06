Iris Mittenaere célibataire : Elle lève le voile sur sa relation avec M. Pokora

La malédiction des Miss a encore frappé ! Alors que la belle Iris Mittenaere croyait dur comme fer que son couple avec Matthieu pourrait résister à ses nombreuses obligations professionnelles, elle a fini par déchanter. Lors d'une récente interview pour le magazine Gala, la reine de beauté sacrée Miss France puis Miss Univers a reconnu qu'elle s'était séparée de son chéri en mars dernier, après quatre ans de love story.

En cause ? Son élection en janvier dernier, la distance puisque la bombe de 24 ans s'est installée à New York et sa vie à mille à l'heure. "Je pensais que si l'amour est fort, il doit pouvoir survivre à ces épreuves-là. Mais on n'a pas réussi à surmonter cela. Je pense que c'est un peu la malédiction des Miss. C'est très rare celles qui arrivent à rester en couple. Au bout d'un moment, on n'a plus rien en commun", a-t-elle expliqué.

Si les jours qui ont suivi la séparation furent difficiles, l'ancienne étudiante en chirurgie dentaire se sent "soulagée" aujourd'hui et ne souhaite que le meilleur à son ex-amoureux, comme à elle-même. Libérée, la pétillante brunette originaire du Nord-Pas-de-Calais craint toutefois de ne pas retrouver l'amour. Celle qui croit encore au prince charmant s'inquiète de faire peur aux hommes, qui n'osent pas toujours l'aborder vu son statut. "J'ai toujours eu peur de ne pas trouver l'amour, de finir ma vie toute seule", a avoué Iris, qui rêve d'avoir deux ou trois enfants avant ses 30 ans.

Pourtant, on en connaît un qui n'a pas eu peur de l'inviter à passer quelques heures à ses côtés dans les tribunes de Roland-Garros pour voir jouer Gaël Monfils : le chanteur M. Pokora. "C'est un ami, on se connaît depuis plus d'un an. On ne se voit pas souvent parce que, comme vous le savez, j'ai été bien occupée. Matt est quelqu'un de sympa avec lequel je m'entends très bien. On ne se connaît pas forcément assez pour construire une histoire d'amour. Pour le moment, on est amis... C'est compliqué quand on vit comme moi à New York... Et puis, ça fait très peu de temps que je ne suis plus avec Matthieu", a-t-elle assuré.

Le chanteur et la belle se sont-ils rappelés depuis ? Iris a préféré éviter la question avant d'éclater de rire... Un début d'histoire à suivre de près !

Coline Chavaroche