Iris Mittenaere célibataire : Elle livre les raisons de sa rupture avec Matthieu

Au début du mois de juin, Iris Mittenaere officialisait son retour au célibat dans les pages de Gala, une rupture "en douceur" avec celui qui partageait sa vie depuis quatre ans, Matthieu. Miss Univers depuis maintenant cinq mois, la jolie Lilloise de 24 ans accepte de revenir sur leur séparation pour le quotidien suisse Le Matin, dans son édition du 24 juin.

Ne portant pas son célibat comme un fardeau, loin de là, Iris Mittenaere donne très rapidement le ton en lâchant "ce n'est pas quelque chose de négatif d'être célibataire" au journaliste suisse qui l'interroge. Si la reine de beauté, qui brille dans les soirées new-yorkaises, ne semble pas vraiment disposée à en dire plus sur sa récente rupture, elle cède au fil de l'échange téléphonique.

Alors qu'il lui est demandé de façon directe pourquoi sa relation avec Matthieu n'a pas fonctionné, Iris Mittenaere évoque son élection de Miss France puis celle de Miss Univers. "Quand on connaît quelqu'un et que sa vie change du tout au tout en un an, c'est compliqué, confie-t-elle. (...) Il est vrai que c'est important de se sentir soutenu. Il faut que la personne en face de moi comprenne ma situation et qu'elle le vive bien. Sinon ce n'est pas possible." Par sa réponse, la reine de beauté laisse entendre que sa nouvelle notoriété était difficile à vivre pour son ex-compagnon.

Fragilisée par l'éloignement physique - Iris Mittenaere vit dans un magnifique appartement new-yorkais mis à disposition par l'organisation de Miss Univers -, sa relation avec Matthieu a perdu en intensité avant de prendre inévitablement fin. "Au bout d'un moment on ne partageait plus grand-chose. C'était difficile de rester ensemble", avoue-t-elle. Un échec amoureux qui ne l'empêche pas de continuer à croire à l'amoureux idéal, qu'elle imagine "ambitieux, "gentil". "Il doit comprendre mon quotidien étrange et ne pas m'en vouloir pour tout ce je fais...", insiste-t-elle de nouveau. Comme pour faire passer un message à Matthieu ?

M. Pokora ? "Une personne que j'adore"

Ce compagnon parfait n'est pas, comme certains ont pu le suggérer après leur passage remarqué à Roland-Garros, M. Pokora. Iris Mittenaere évoque leur relation purement amicale, comme elle l'a précédemment fait : "Non, nous ne sommes pas en couple. On s'est connus il y a un an et on s'entend très bien. C'est une personne que j'adore et on a eu envie d'aller à Roland-Garros."

Si le chanteur et juré de The Voice sur le départ n'a rien tenté avec la belle Miss Univers, d'autres personnalités n'hésitent pas à la draguer. "Il y a en mais je ne dirai pas de noms", lâche-t-elle au Matin en riant. "Il y a beaucoup de sportifs mais pas seulement", accepte-t-elle seulement de compléter.

L'intégralité de l'interview d'Iris Mittenaere est à retrouver dans Le Matin, en kiosques le 24 juin 2017.