Kev Adams "sur la Lune" avec Iris Mittenaere ? Il parle pour la 1re fois

Alors, en couple ou pas en couple ? "C'est absolument faux !", avait déclaré Iris Mittenaere (Miss Univers 2016), revenant sur des propos tenus à Paris Match qui avait officialisé sa relation avec Kev Adams le 15 novembre dernier. "Je ne veux pas parler de ma vie privée, j'en avais averti la journaliste, en qui je pensais pouvoir avoir confiance. Je lui ai juste dit que j'étais 'heureuse' de façon plus générale. Mes propos ont été déformés et je le regrette amèrement", a-t-elle déclaré récemment, faisant marche-arrière sur sa supposée idylle avec le comédien et humoriste Kev Adams. Sauf que voilà, les deux prétendus tourtereaux ont continué à laisser d'autres indices, eux qui se trouvent actuellement aux Etats-Unis et plus précisément à Los Angeles – Iris pour les Miss France –, Kev pour divers projets dont cet entretien...

Après Iris, c'est Kev Adams qui a évoqué cette relation très médiatisée entre la dernière Miss France et l'idole des adolescent(e)s. Dans un podcast animé par le comédien Theo Von et le réalisateur/journaliste Matt Cole Weiss, il répond à la rumeur, bafouille, hésite... mais aussi confirme à demi-mots. "Je sais que tu es pris", ce à quoi Kev répond très naturellement "oui", avant que le journaliste n'évoque son histoire d'amour avec Miss Univers. "Quoi... je ne savais pas", fait semblant d'ignorer l'intéressé. "C'est une actu récente, c'est... vous savez, je blague sur beaucoup de choses, mais quand ça ne concerne pas uniquement moi, mais elle aussi, je ne veux pas dire quoi que ce soit", déclare-t-il.

Mais les deux comparses vont insister. "Elle a fait une interview et... je ne crois pas qu'elle ait dit qu'on était ensemble, et moi non plus d'ailleurs", réplique-t-il, sans jamais vraiment terminer ses phrases. "Mais comment un homme normal, de cette Terre, rencontre Miss Univers, comment ça peut fonctionner ?", lui demande un des podcasteurs. "Eh bien... c'est plutôt... Avez-vous déjà été sur la Lune ? Eh bien, c'est sensiblement la même chose", répond Kev. "Buzz Aldrin vous expliquera cela mieux que moi", rajoute-t-il, amusé.

Kev serait donc sur une autre planète, au côté de la belle Iris. Et même s'il n'a confirmé en mode, "oui nous sommes ensemble", il n'a pas infirmé non plus...